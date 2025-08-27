Dochter van Wesley Sonck verbaast volgers met bikinifoto: “Babe!”

Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, heeft een leuke foto gedeeld. “Een ware schoonheid”, klinkt het bewonderend bij haar volgers.

Amy Sonck genoot onlangs van een deugddoende vakantie in een zuiders oord. De 25-jarige blondine postte op Instagram een zomers kiekje waarop ze in bikini geniet van een verfrissend drankje. “Bikini behaviour”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar bijna 200.000 volgers – 130.000 meer dan haar bekende vader – overladen haar met complimenten. “Een ware schoonheid”, “Knappe look”, “Prachtige foto, maatje”, en “Babe!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram