Olivia Trappeniers geniet in bikini van vakantie: “Je ziet er zo gelukkig uit!” (foto)

Olivia Trappeniers oogst heel wat lof met enkele vakantiefoto’s. “Knappie!”, wordt er gereageerd.

Olivia Trappeniers genoot onlangs met haar vriend van een deugddoende vakantie in een zuiders land. De 28-jarige zangeres, die in 2020 samen met Regi Penxten en Jaap Reesema de Radio 2 Zomerhit won met het nummer ‘Kom wat dichterbij’, postte op Instagram enkele zomerse kiekjes waarop ze in een lichtblauwe bandeaubikini geniet van zon, zee en strand.

Mooie ziel

Haar meer dan 70.000 volgers reageren vol enthousiasme op de foto’s. “Jij bent zo mooi”, “Je ziet er zo gelukkig uit”, “Mooie ziel. Ik mis je”, “Geniet van je vakantie. Het zijn stuk voor stuk prachtige foto’s”, en “Knappie!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram