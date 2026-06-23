HomeNieuwsEntertainmentMetejoor maakt hilarische woordspeling op vakantie: "Zalig!" (video)
Entertainment

Metejoor maakt hilarische woordspeling op vakantie: “Zalig!” (video)

Den B.
Door Den B.
0

Vakantie dient om volledig te ontspannen, en dat doen Metejoor en Celine voorbeeldig.

De prille liefde, ze is zo schoon! Neem nu Celine Van Ouytsel en Metejoor. We weten sinds september vorig jaar dat de twee een koppel vormen. En óf ze overgelukkig zijn met elkaar, dat kunnen we wekelijks aanschouwen op Instagram.

Olijfje

Ook dinsdag deelden de tortelduifjes een leuk moment vanop vakantie. Wanneer Celine aan Metejoor vraagt of alles ‘ça va’ is, antwoordt hij: “Jaja, alles goed. I’m euh O-live and kicking!”, knipoogt hij terwijl hij een olijf aan zijn vork prikt. In de reacties kunnen ze de woordspeling wel smaken. “Zo onnozel en zo zalig”, klinkt het. “Veel plezier samen, geniet ervan”, reageert iemand anders.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Olivia Trappeniers geniet in bikini van vakantie: “Je ziet er zo gelukkig uit!” (foto)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel