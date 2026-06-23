Metejoor maakt hilarische woordspeling op vakantie: “Zalig!” (video)

Vakantie dient om volledig te ontspannen, en dat doen Metejoor en Celine voorbeeldig.

De prille liefde, ze is zo schoon! Neem nu Celine Van Ouytsel en Metejoor. We weten sinds september vorig jaar dat de twee een koppel vormen. En óf ze overgelukkig zijn met elkaar, dat kunnen we wekelijks aanschouwen op Instagram.

Olijfje

Ook dinsdag deelden de tortelduifjes een leuk moment vanop vakantie. Wanneer Celine aan Metejoor vraagt of alles ‘ça va’ is, antwoordt hij: “Jaja, alles goed. I’m euh O-live and kicking!”, knipoogt hij terwijl hij een olijf aan zijn vork prikt. In de reacties kunnen ze de woordspeling wel smaken. “Zo onnozel en zo zalig”, klinkt het. “Veel plezier samen, geniet ervan”, reageert iemand anders.

Foto: Instagram