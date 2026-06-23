Bregje Iding openhartig: “Ik heb me lang onzeker gevoeld over mijn vagina”

Bregje Iding, de vriendin van Mathieu Terryn, praat in een podcast open en eerlijk over haar (seks)leven. “Ik heb ooit zelfs overwogen om een ingreep te laten doen, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan”, klinkt het.

In ‘Lotte gaat diep’, de podcast van Lotte Vanwezemael, vertelt de 29-jarige Belgisch-Nederlandse radiopresentatrice en comédienne onder meer wat ze belangrijk vindt in haar seksleven. “Ik heb het graag simpel. In het verleden heb ik veel geëxperimenteerd en zo heb ik geleerd dat bepaalde dingen niets voor mij zijn. Een veilig gevoel en mentale betrokkenheid vind ik belangrijk. Net zoals je tijd nemen en in het moment zijn. Te hardhandig vind ik niet leuk. Voor mij mag het gewoon simpel en liefdevol zijn”, klinkt het.

Geen ‘Barbie-foef’

Daarnaast vertelt ze dat ze vroeger onzeker was over haar vagina. “Ik heb me lang onzeker gevoeld over mijn vagina. Eigenlijk al vanaf ik een kind was. Bij mannen geldt: hoe groter, hoe beter. Bij vrouwen is dat omgekeerd. Vrouwen willen een ‘Barbie-foef’, maar de mijne komt echt hallo zeggen. Ik heb ooit zelfs overwogen om een ingreep te laten doen, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan”, besluit ze.

Foto: Instagram