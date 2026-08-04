Goedele Liekens zonder taboes in interviewreeks ‘A-typisch’

Vijfde aflevering vanaf vandaag exclusief te zien op Streamz

Op sommige momenten zouden bekende Vlamingen liever bepaalde vragen ontwijken, maar in ‘A-typisch’ nemen 25 mensen met een autismespectrumstoornis het interview volledig zélf in handen en stellen ze precies die ongemakkelijke vragen. Door hun directe manier van denken en communiceren krijgen de interviews een eigen dynamiek, wat leidt tot eerlijke, intieme en soms confronterende gesprekken die raken.

In de vijfde aflevering is Goedele Liekens te gast. Veertig jaar geleden werd Goedele Miss België. Maar hoe kijkt ze vandaag naar de huidige missverkiezingen? Wat vinden haar dochters van haar werk als seksuologe? En hoe staat ze tegenover vrouwen- en mannenrechten? Is de slinger daarin misschien te ver doorgeslagen… Geen enkel onderwerp is taboe. Bekijk vanaf vandaag de vijfde aflevering van ‘A-typisch’ exclusief op Streamz. Daarna verschijnt er maandelijks een nieuwe aflevering.