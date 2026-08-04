Hailey Bieber straalt in roze bikini tijdens zomervakantie (foto’s)

Hailey Baldwin Bieber gaf zondag opnieuw een inkijkje in haar zomervakantie aan zee en deelde daarbij ook een bikiniselfie.

De 29-jarige oprichtster van Rhode, die traint onder begeleiding van Kevin Mejia en Liana Levi, showde haar slanke figuur in een glanzende roze stringbikini.

Op een van de foto’s geniet Hailey van het heldere water naast een rotsachtige klif. Het is niet bekend waar de in Arizona geboren schoonheid precies vakantie viert, al doet het landschap sterk denken aan Italië, waar haar beautymerk later deze maand een pop-up organiseert.

Hailey, die meer dan 84,4 miljoen volgers op sociale media heeft, voorzag haar Instagram-fotoreeks van het onderschrift: “Different blues and lots of Nutella.” (“Verschillende tinten blauw en heel veel Nutella.”)

Daarmee verwees ze vermoedelijk naar een foto van een rijkelijk met Nutella bedekt ijsje naast een met pistachenoten omhulde cannoli.

Ondertussen deelde haar echtgenoot Justin Bieber verschillende foto’s vanuit wat zijn luxueuze villa aan het Puslinch Lake, nabij Cambridge in de Canadese provincie Ontario, lijkt te zijn.

De 32-jarige popster liet zich onder meer zien terwijl hij grote sigaren rookte, een boottocht maakte en een potje tafeltennis speelde.

Het koppel trok er ook samen op uit voor een rondje golf, waarbij Hailey achter het stuur van de golfkar zat.

Op 13 september vieren Justin en Hailey hun achtste huwelijksverjaardag.