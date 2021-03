Olga Leyers, actrice, presentatrice, quizzer én rechtenstudente, maakt haar meisjesdroom waar door haar eigen kledingcollectie te lanceren. In samenwerking met het fashionmerk ZEB zet de jonge studente haar eerste stappen in de grote modewereld.

Midden in het centrum van het bruisende Antwerpen spot het oog van de toevallige passant iets opvallends. Op het raam van een gebouw schittert een grote poster met daarop een jonge vrouw gekleed in frisse, iconische kleuren en met paarse haren. Het pand dat ooit, in een pre-pandemisch leven, diende als restaurant is nu omgetoverd tot een waar fashionwalhalla. En niet zomaar eentje: binnen hangt de kersverse kledingcollectie van de creatieve duizendpoot Olga Leyers te blinken.

Kleurexplosie

Bij binnenkomst lijkt het alsof de lente dit jaar een maand te vroeg is begonnen. Unieke kledingstukken in kleuren als lila, blauw en verschillende tinten groen vliegen je om de oren. Het is even twee keer met de ogen knipperen, want de twijfel slaat toe: in welk jaar zijn we beland? Technisch gezien mag het dan wel begin 2021 zijn, maar de vibe en de kledingstukken voeren ons meteen mee naar de jaren 60, 70, 80, 90 én zelfs naar de prille jaren nul.

Olga zelf heeft voor de gelegenheid één van haar eigen ontwerpen aangetrokken. Een strak lila kleedje. Eén van haar favoriete items geeft ze te verstaan. Ze glimlacht en vraagt om een glas water. Dorst, van de fotoshoots. Ze gaat zitten en begint volmondig te vertellen.

“Deze items zijn echt een weerspiegeling van mijzelf”, begint de gastvrouw. “Althans, hoe ik mezelf straks graag de zomer tegemoet zie gaan: flanerend in New York style met hoge hakken op een terras, terwijl ik Cosmopolitans drink. Ik ben alles behalve minimalistisch”, lacht ze.

Foto ZEB

Roaring twenties

Volgens Olga zullen de roaring twenties hun opwachting maken na de pandemie. Tijden van overvloed en uitbundigheid, waarbij haar sexy en tijdloze kledingstukken perfect aansluiten. Ondanks de opvallende kleurencombo’s zijn de kledingstukken trouwens niet louter bedoeld voor twintigers. Olga hoopt dat ook dertigers, veertigers en vijftigers niet worden afgeschrikt door haar collectie en de ontwerpen een kans willen geven. Veel items zijn volgens Olga zeker age appropriate en passen in elke levensfase. Haar inspiratiebronnen getuigen daarvan: “Gwen Stefani, Brigitte Bardot en David Bowie waren voor mij modegewijs echt iconisch.”

Tijdens het praten raakt Olga ineens afgeleid. Met een verliefde blik kijkt ze naar het kledingrek dat is gevuld met haar zelf ontworpen pareltjes. “Sorry hoor, ik moet er even naar kijken”, lacht ze. “Het is net of het mijn kinderen zijn.”

Foto ZEB

I’m a Barbie girl

Olga mag dan wel een passie voor mode hebben, toch noemt ze zichzelf een modeamateur. “Ik zou mezelf geen fashionista noemen, nee. Mijn liefde voor kleding is altijd groot geweest, maar niet op de ‘modeacademiemanier’. Welke ontwerper welk item maakte in welk jaar moet je mij bijvoorbeeld niet vragen.” Bij Olga komt het gewoon vanuit haar intuïtie, zo blijkt. “Ik voel mij comfortabel in iets wat bij de gelegenheid past. Op een regenachtige dag draag ik een regenjasje en op een fuif draag ik zeker géén jogging. Eigenlijk wil ik net zijn zoals Barbie: voor elk uitje een voorverpakte, geschikte outfit.”

Dat alles perfect bij elkaar past is dan ook zeker terug te zien in de spicy items die ze ontwierp samen met ZEB. “Ik vond het erg leuk om mijn eigen kleren te ontwerpen. De collectie is 50% ZEB en 50% Olga. Dat betekent dat we allebei buiten onze comfortzone zijn getreden.”

De jonge twintiger heeft door deze ervaring de modesmaak te pakken en sluit toekomstige modeavonturen niet uit. Al ziet ze het ook wel zitten om over anderhalf jaar, na haar studies, gewoon te beginnen als advocate. Carrièremogelijkheden genoeg dus.

