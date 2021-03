Zou je graag een bos lange haren willen, maar lijkt het alsof je haar maar 1 millimeter per jaar groeit? Of zijn de haarpunten om de haverklap weer gespleten, waardoor je het weer moet laten knippen? Met deze tips houd je je lokken gezond en zullen ze sneller groeien.

Verzorging

Gebruik na het wassen van je haar een conditioner. Zeker als je veel gebruik maakt van een stijltang, föhn of een krultang zorgt dat voor slijtage. Conditioner zorgt ervoor dat je haar voor een deel wordt beschermd en verstevigd. Als je haar gezond is, zal het sneller groeien.

Was overigens niet elke dag je haar. Het is misschien verleidelijk om er elke dag een lekkere ruikende shampoo in de doen, want je staat toch al onder de douche. Dat wassen is echter niet handig. Je haar maakt natuurlijke oliën aan, die je haren juist nodig hebben bij het groeiproces. Geen zin om rond te wandelen met een vette coupe? Gebruik dan droogshampoo om de wasbeurt nog een dagje uit te stellen.

Oliën stimuleren je lokken om te groeien. Zowel je hoofdhuid als je haarpunten hebben daar baat bij. Geef je haren een keer per week een boost door ze te verwennen met wat extra’s als een haarmasker of haarolie. Verdeel dit over je hele haar, of alleen in de onderkant als je last hebt van een vette hoofdhuid. Laat dit twintig minuten intrekken (of langer) en was het nadien uit. Je droge lokken zullen je dankbaar zijn.

Kussensloop

Je katoenen kussensloop doet niet veel goeds voor je haar. Satijn daarentegen wel. Het is namelijk een stuk zachter, wat ervoor zorgt dat je haar minder snel afbreekt tijdens de wrijvingen. Ook zorgt dit type kussen voor een pak minder klitten als je opstaat. Je haar heeft met een satijnen kussen een nachtje kunnen uitrusten, wat zeker de groei stimuleert.

Voeding

De haargroei moet ook van binnenuit komen. Dat doe je door voldoende onverzadigde vetzuren zoals omega-3 binnen te krijgen. Je kunt deze vetzuren zelf niet aanmaken, maar ze bijvoorbeeld uit vis en noten halen. Lust je dat niet? Bij de apotheek kan je ook speciale haarvitamines kopen die de haargroei stimuleren.

Kapper

Sommige mensen zeggen dat je haar sneller groeit als je vaak naar de kapper gaat. Dat is helaas niet waar. Wat wel waar is, is dat je haarpunten minder snel slijten als je ze regelmatig bij laat punten. Dat zorgt er dan weer voor dat je in één keer veel moet afknippen. Leer je mama haarpuntjes knippen of bezoek gewoon wat vaker de kapper om je haren gezond te houden.

