Bommel, het hondje van de Meilandjes, is overleden. Het gezin heeft het diertje tot hun grote spijt moeten laten inslapen, omdat het te ziek was. De situatie omtrent deze tragische gebeurtenis was te zien in de vorige aflevering van ‘Chateau Meiland’.

De Meilandjes hebben afscheid moeten nemen van hun zieke hond, omdat zijn gewrichten volledig versleten waren. Bommel had veel pijn en werd daar niet bepaald vrolijker van. In verschillende afleveringen van ‘Chateau Meiland’ konden we zien dat het dier vaak op zijn kop kreeg, omdat hij mensen zomaar aanviel.

De familie is ergens opgelucht dat het dier nu rust heeft. Toch zijn ze natuurlijk ook verdrietig door het afscheid van hun oogappel. Maxime en Martien deelden een foto op Instagram van hun Bommeltje. “Na jaren van plezier en zorgen hebben wij voor jou besloten. We zijn bedroefd en blij. Je blijft voor altijd in ons hart Bommeltje!”, schreven de twee in het bijschrift.

Creatieve oplossing

Erica, Maxime en Martien kunnen de hond echter nog niet helemaal loslaten. Het dier cremeren of begraven vinden ze maar niets. Gelukkig kreeg Maxime een ander idee. “Kunnen we Bommel niet gewoon opzetten?”, stelde ze voor. “Dat is een goed idee’”, antwoordde Martien. “Dan kunnen we hem hier neerzetten in de hal en kan ik hem altijd aaien zonder bang te zijn dat ‘ie me bijt.”

