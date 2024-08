Olga Leyers deelt selfie met opvallend detail. Zus Ella is duidelijk geen fan! (foto)

Op Instagram heeft Olga Leyers weer wat nieuws gedeeld.

Met niet minder dan 219.000 volgers doet Olga het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen Olga Leyers onderstaande selfie op haar pagina plaatste. We zien de dame gehurkt poseren. “Gianchi made me do it @crocs”, verwijst ze naar haar bijzondere schoeisel. Op reacties van fans én van haar zus Ella is het niet lang wachten, zo blijkt.

Zus Ella Leyers reageert duidelijk…

In geen tijd stromen de verdeelde reacties binnen. “Die zijn zo mooooooi”, aldus Nora Gharib. “Neeeejjjjjjj”, laat Ella Leyers weten. “Gewoon schitterend, Olga”, reageert een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Olga Leyers juist gedeeld heeft.