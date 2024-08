Zita Wauters maakt indruk met elegante galajurk: “Jij staat echt met alles!” (foto’s)

Zita Wauters wordt overladen met complimenten op enkele foto’s die ze gedeeld heeft. “Natuurlijke schoonheid!”, klinkt het in de reacties.

Zita Wauters genoot onlangs van een zomerse dag in Oostende. Daar poseerde ze aan de Koninklijke Gaanderijen in Oostende in een heel stijlvolle, zilverkleurige jurk. De 19-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser postte het resultaat op Instagram. “Zomer aan zee”, schrijft ze erbij.

Topmodel

Haar bijna 200.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je staat hier echt fantastisch mee. Topmodel!”, “Adembenemend mooi!”, “Je straalt”, “Natuurlijke schoonheid!”, “Je hebt een fijne smaak van kleding, maar je staat dan ook echt met alles!”, en “Klasse, respect!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram