Olga Leyers deelt borstvoedingsfoto: “Pure vrouwelijke kracht!”

Olga Leyers oogst heel wat lof met enkele prachtige foto’s die ze deelde. “Zo mooi om te zien hoe je borstvoeding en het leven moeiteloos combineert”, klinkt het in de reacties.

Olga straalde onlangs in een fotoshoot voor beautymerk Maniac. De 27-jarige jongste dochter van Jan Leyers kroop in een bodysuit met luipaardprint en postte enkele ‘achter de schermen’-kiekjes op Instagram. De kersverse mama – die op 16 april beviel van een zoontje – voegde er ook een foto aan toe waarop ze haar kindje borstvoeding geeft. “Het team zorgde ervoor dat ik me zo op mijn gemak voelde dat ik echt alles heb gegeven en er enorm veel plezier in had. Dankjewel!”, schrijft ze erbij.

Empowerment

In de reacties niets dan complimenten. “Prachtige vrouw”, “Schoonheid”, “Wauw, Olga! Zo mooi om te zien hoe je borstvoeding en het leven moeiteloos combineert. Pure vrouwelijke kracht!”, “Supermooie pin-upstijl, niet mis”, en “Knapperd”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram