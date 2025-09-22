Måneskin-bassiste daagt Instagram uit met gedurfde foto: “Wat een lichaam!”

Victoria De Angelis, de bassiste van de Italiaanse rockband Måneskin, heeft een gewaagd kiekje gepost. “Adembenemend mooi en getalenteerd”, klinkt het in de reacties.

Victoria De Angelis tast regelmatig de Instagramgrenzen af en ook maandag was dat niet anders. De 25-jarige muzikante deelde een foto waarop ze halfnaakt op bed ligt in een outfit van de Turkse modeontwerpster Dilara Findikoglu. Haar boezem is weliswaar vakkundig verstopt onder haar kapsel, al blijft het een tikkeltje gewaagd aangezien Instagram best streng is wat naaktheid betreft.

Bewondering

“Bevelen geven vanuit bed”, knipoogt ze bij de foto. En óf haar volgers haar humor kunnen smaken. “Zo mooi en sexy”, “Godin”, “Adembenemend mooi en getalenteerd”, “Wat een lichaam, gewoonweg perfectie!”, en “Altijd iconisch”, aldus haar lovende volgers.

Foto: Instagram