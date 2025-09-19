HomeNieuwsEntertainmentHanne van K3 oogst lof met stijlvolle foto: "Zo mooi in die...
Hanne van K3 oogst lof met stijlvolle foto: “Zo mooi in die jurk!”

Op Instagram heeft Hanne Verbruggen weer wat nieuws gedeeld.

Dat doet ze daar wel vaker, want ze heeft maar liefst 397.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze regelmatig nieuwe beelden uit haar (K3-)leven deelt.

En dat is ook nu weer niet anders. “WENSDAG ✨”, schrijft ze bij onderstaande, stijlvolle foto. Zo zien we Hanne in een prachtige outfit poseren voor een spiegel. Haar fans zijn duidelijk onder de indruk, zo blijkt.

“Zo mooi in die jurk!”

Aan een meer dan stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Hoe prachtig”, gaat het verder. “Je ziet er zo mooi uit in die jurk”, besluit een laatste volger. Tijd dus om eens te kijken naar wat Hanne juist gedeeld heeft!

Foto: Instagram

