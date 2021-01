Donald Trump heeft zijn laatste uren als president van de Verenigde Staten gebruikt om nog aan een honderdtal mensen gratie te verlenen. Daarbij zitten onder andere omstreden ex-medewerkers zoals Steve Bannon, maar ook rappers zoals Lil Wayne. Joe Exotic van de Netflix-reeks ‘Tiger King’ had gehoopt op goed nieuws, maar moet in de gevangenis blijven.

Echte vrienden laten zich zien als je ze het hardst nodig hebt, dus heeft Donald Trump op het einde van zijn ambtstermijn als president van de Verenigde Staten nog een honderdtal mensen behoedt van een juridische straf. Hij heeft namelijk de mogelijkheid om presidentiële gratie te verlenen.

Geld verduisterd

Bij de gelukkigen zit onder meer Steve Bannon. De populistische radiomaker was lang campagneleider en medewerker van Trump, maar botste in het Witte Huis met de president en werd uiteindelijk ontslagen. Later zamelde hij geld in voor de bouw van de muur op de grens met Mexico en zou hij een deel van die som gebruikt hebben voor persoonlijke doeleinden. Zelf ontkent Bannon die beschuldigingen. Het was lang onzeker of Trump zijn ex-aanhanger gratie zou verlenen, omdat die zich nogal grof had uitgelaten over Trumps kinderen, maar de voorbije dagen zou er toch weer contact geweest zijn tussen de twee.

Gouden pistool

Nog een opvallende naam op de lijst is die van rapper Lil Wayne. Die riskeerde een celstraf van 10 jaar nadat hij in 2019 met een geladen gouden pistool in een chartervliegtuig in Miami landde. De trouwe fan van Trump werd vorige maand schuldig bevonden, maar hoeft zich dus geen zorgen te maken. Hetzelfde geldt voor zijn collega-rapper Kodak Black. Die moest wegens wapenbezit voor vier jaar naar de gevangenis, maar kreeg ook gratie van de president. Ook Kwame Kilpatrick zal opgelucht zijn. De Democraat was burgemeester van Detroit, maar zit momenteel een gevangenisstraf uit van 28 jaar voor fraude en afpersing.

Het gerucht deed de ronde dat Trump er ook aan dacht om zichzelf gratie te verlenen. De kans is namelijk reëel dat de vastgoedmagnaat enkele rechtszaken staan te wachten na zijn presidentschap. Zijn entourage zou er de voorbije dagen in geslaagd zijn om hem van dat plan af te brengen. Ook Joe Exotic, de ster uit de Netflix-docu ‘Tiger King’ die een celstraf uitzit voor poging tot moord, had gehoopt op gratie, maar krijgt die niet.

