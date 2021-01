Radiopresentatrice Ann Van Elsen stond Story deze week te woord. Op zender Joe maakt ze al een tijdje het mooie weer in haar rubriek ‘Speeltijd’. “Maar geen enkele ambitie gaat boven mijn kinderen”, zo vertelt ze in het weekblad.

”Jackie-Lou is een showbeest. De plezante bandiet. Ze doet graag onnozel en haalt veel grappen uit. Ze luistert ook het minst goed van de drie, ze heeft een sterke wil. Als ze iets wil, moet het gebeuren. June is heel open en gevoelig. En Lewis is nu al 21, hij is een crème van een jongen, volgt een cursus fotografie en werkt ook”, laat ze trots weten.

”Preuts”

De polemiek rond Kaat Bollen heeft Van Elsen ook gevolgd. “Je moet de vrijheid hebben om te kunnen zijn wie je wil zijn. Ik hoop dat mijn dochters zich nooit zullen laten afremmen door de verwachtingen van de maatschappij. Zelf heb ik nooit aan hokjesdenken gedaan. Ik vond het vreselijk als mensen dachten dat ik niet gestudeerd had omdat ik een Miss België was. Of niet van de slimste was wanneer ik een roze kleedje moest dragen.”

”Aan bepaalde kledij hangen vooroordelen, dat besef ik wel. De dag dat mensen mekaar zien voor wie ze zijn, zonder daar een etiket op te plakken, zal ik écht blij zijn. Onze maatschappij is best preuts als het gaat over naakt en sexappeal”, besluit ze.

Foto: Instagram Ann Van Elsen