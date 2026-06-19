Dochter van Heidi Klum straalt in badjas: “Godin!” (foto)

Leni Klum, de dochter van Heidi Klum, geeft op Instagram een kijkje achter de schermen. “Absoluut prachtig”, klinkt het in de reacties.

Heidi Klum kennen we als Duits topmodel en presentatrice van onder meer ‘Germany’s Next Topmodel’ en ‘Project Runway’. Haar 22-jarige dochter Leni is in haar voetsporen getreden en werkt eveneens als model. Op Instagram deelt de Duits-Amerikaanse brunette een achter-de-schermenfoto van haar werk. Ze draagt een badjas en een opvallende rode verenhoofdtooi. “Zoals altijd te eenvoudig gekleed”, knipoogt ze erbij.

Uitstraling

Haar bijna twee miljoen volgers overladen haar met complimenten. “Absoluut prachtig”, “Wat een knappe uitstraling”, “Godin”, “Wauw! Cool”, en “Staat je goed”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram