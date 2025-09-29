HomeNieuwsEntertainmentJamie-Lee Six poseert in lingerie en maakt indruk: "Owla!" (foto's)
Jamie-Lee Six poseert in lingerie en maakt indruk: “Owla!” (foto’s)

Op de Instagram-pagina van Jamie-Lee Six verschijnen regelmatig nieuwe beelden.

Dat zal ook niemand verbazen, want de bekende dame heeft maar liefst 278.000 volgers op het populaire sociale netwerk. En dus pakt ze ginds vaak uit met plaatjes uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer het geval. We zien Jamie-Lee meermaals poseren in lingerie én een stoere outfit. “📸”, voegt ze zelf behoorlijk bondig toe aan het fotoalbum. Haar fans? Die hebben heel wat meer te zeggen, zo blijkt.

“Owla!”

Haar volgers zijn onder de indruk. “Owla”, klinkt het. “🔥”, gaat het verder. “Zotte doos”, grapt een laatste fan nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om het tweede beeld te zien.

Foto: Instagram

