Nicole Scherzinger straalt in elegante jurk: “Wow!” (foto’s)

Aan stijlvolle outfits geen gebrek op de Instagram-pagina van Nicole Scherzinger.

Dat toont ze ook nu weer aan haar meer dan 7.3 miljoen volgers. Zo zien we de beroemdheid stralen in een bijzonder elegante jurk. Haar fans weten al dat moois wel te smaken, zo blijkt uit de vele feedback die ze krijgt.

“Wow!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Wow”, klinkt het. “Je bent prachtig”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om de overige beelden te zien.