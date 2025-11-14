HomeNieuwsEntertainment'Knapste weervrouw ter wereld' verbaast volgers met lingeriefoto's: "Zo sensueel!"
‘Knapste weervrouw ter wereld’ verbaast volgers met lingeriefoto’s: “Zo sensueel!”

Yanet Garcia groet ’s morgens de dingen…

En dat doet de dame, die door velen de ‘knapste weervrouw ter wereld’ genoemd wordt, blijkbaar in pikante lingerie. Dat hebben haar meer dan 13.9 miljoen volgers op Instagram mogen ontdekken.

“Good morning NYC ❤️‍🔥”, voegt ze toe aan onderstaand fotoalbum. En haar fans zijn er al vlug bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Zo sensueel!”

Aan een rotvaart stromen de lovende reacties binnen. “Zo sensueel”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Perfect”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

