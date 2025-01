‘Knapste weervrouw ter wereld’ deelt sensuele lingeriefoto: “Zo ongelooflijk mooi!”

Yanet Garcia is in een dromerige bui.

Dat zullen haar meer dan 14.3 miljoen volgers op Instagram geweten hebben. De dame, die door velen de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’ genoemd wordt, deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. En dat was recent niet anders, zo blijkt.

We zien Yanet Garcia al lachend poseren in sensuele lingerie. “Ik heb het gevoel dat ik droom… 🌹”, voegt ze zelf toe. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Zo ongelooflijk mooi!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Zo ongelooflijk mooi”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Geweldige foto”, besluit een laatste volger nog. Tijd om eens te kijken naar waar velen zo positief op reageren, denken we dan.