Ik wil je vragen even de tijd te nemen om dit te lezen. Het zijn de woorden waar ik mee wakker werd. De woorden van iemand die dag in dag uit naast me staat en mij begeleid zakelijk en inmiddels ook mentaal. Dank je @rene.smit Donderdag 8 oktober 2020 Het voelt als een gewone donderdag maar alles in je lijf weet dat dat niet zo is. Het is vandaag een speciale donderdag, zo voelt ie in ieder geval. Ook omdat deel 2 van #eerlijkefoto live staat maar ook omdat je de komende uren zal toewerken naar één van je volgende hoogtepunten. In alle eerlijkheid is het één van de vele hoogtepunten van de afgelopen decennia. Je bouwt al jaren aan je eigen ontwikkeling, durft risico’s te nemen, op je bek te gaan, te vallen en….nog belangrijker….weer op te staan. Niet proberen is nooit een optie. Alles geprobeerd hebben, alles eruit halen, alles met de volle 1000% van je energie, enthousiasme, overtuiging, eigenwijsheid ;-), gedrevenheid en humor aanpakken. Doen, durven, dromen en doorpakken zijn de 4D’s van de Wet van Witzenhausen. Of ‘t komt door de genen van je moeder, of ‘t komt door de oprechtheid van je oma, of de werklust van je tante; al deze vrouwen hebben een rol gespeeld in wie jij bent. En al deze vrouwen zijn net als het hele team wat jij hebt gebouwd rondom jezelf ON-GE-LOFELIJK trots dat je daar vanavond zit in fucking Carré. Jij, met slechts 35 anderen. Genomineerd in een ongelofelijk mooie categorie. Een categorie die erkent dat je er mag zijn, zoals je bent. 1000% Mil. Ik wil dat je vandaag van elke seconde geniet, dat je alles tot je laat komen zoals t komt. Je hebt al gewonnen! En natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen…..HELL NO!!! Als je er dan toch bijzit dan wil je m ook winnen. Dat is wie jij bent!! En die mentaliteit heeft je gebracht tot waar je nu bent! En daarmee weet jij zelf ook dondersgoed dat vrijdag gewoon weer vrijdag is, met geen millimeter minder ambitie, met geen calorie minder slagroom en met geen centimeter minder doelgerichtheid. We zijn er vanavond allemaal bij, bij jou, bij jouw moment. Geniet volop kleine X #trotsopje #teammil #wezijnnogniethalverwege 📸by @mettinamakeup