Stevige uithaal van Koen Crucke op zijn officiële Instagram-pagina. De zanger-acteur liet in een post zijn ongenoegen blijken over de laksheid van sommigen om zich aan de gevraagde en opgelegde maatregelen te houden.

Het is volop coronacrisis, dat is nu wel duidelijk. En dat betekent ook meteen crisis in onder meer de cultuursector. Genoeg is genoeg, zo vindt Koen Crucke. “Bedankt aan al diegenen die de afgelopen weken en maanden het niet nodig vonden om voorzichtig te zijn, en er maar op los fuifden en plezier maakten”, zo steekt hij zijn betoog af.

“Schrijf dit maar op uw geweten”

”Daardoor is onze sector samen met veel anderen weer zwaar getroffen. Schrijf dit maar op uw geweten (als er één is, natuurlijk).” Geen malse boodschap en de reacties zijn dan ook verdeeld. “Ik begrijp je volledig, maar een heel stel uit jouw sector die op tv komen houden zich er ook niet aan. Er wordt wat afgeknuffeld bij het winnen of verliezen van een wedstrijd”, zo klinkt één comment.

Foto: Still Instagram