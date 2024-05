‘Mooiste vrouw van Nederland’ poseert in sensuele shoot: “Wat een lichaam!” (foto/video)

De Nederlandse presentatrice Gwen van Poorten is door FHM verkozen tot mooiste vrouw van Nederland. Daar hoort natuurlijk een professionele fotoshoot bij…

Niet Monica Geuze, Jutta Leerdam of Yolanthe Cabau won dit jaar de negende editie van de FHM500-Awards, een schoonheidswedstrijd van het Nederlands mannentijdschrift For Him Magazine. Niemand minder dan Gwen van Poorten ging dit jaar met die eer lopen. De 34-jarige presentatrice, die je misschien nog wel kent van ‘Spuiten en Slikken’, neemt zo het stokje over van Romy Monteiro.

Trots op titel

Daar is Gwen enorm blij mee. “Ik vind het een grote eer dat ik word verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland. Ik vind het heel lastig om hier op een bescheiden manier over te praten, want ik zal nooit over mezelf zeggen dat ik de leukste of lekkerste ben. Het is wel een titel waar ik al jaren naar kijk. Het allerbelangrijkste hierin is natuurlijk dat je jezelf ook mooi vindt. Ik zie wel dat ik heel veel stappen heb gemaakt in de afgelopen tien jaar. Als ik dit tien jaar geleden was geworden, had ik het echt ontkracht en gezegd: ‘Nee, dat is niet zo’. Nu probeer ik het een beetje weg te ademen en ben ik er vooral heel trots op”, klinkt het.

Felicitaties

Als beloning kreeg de Nederlandse brunette een fotoshoot cadeau, die tevens vakkundig gefilmd werd. Ze deelde het resultaat op Instagram, waar ze overladen wordt met felicitaties. “Terechte winnaar”, “Heerlijke vrouw. Gefeliciteerd met deze trofee”, “Mooi vanbinnen en vanbuiten”, “Powerwoman”, en “Wat een winnares, wat een shoot!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: YouTube