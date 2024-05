Influencer Steffi Mercie schittert in bikinitopje: “Je bent echt zo mooi!” (foto’s)

Influencer en TikTok-fenomeen Steffi Mercie heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld waarop ze veel complimenten krijgt. “Prachtpersoon”, klinkt het in de reacties.

Steffi Mercie geniet momenteel met haar vriend Gerben van een welverdiende vakantie in Kaapstad, de hoofdstad van Zuid-Afrika. De 21-jarige goedlachse schone postte op Instagram enkele kiekjes ervan. Zo zien we haar in bikini genieten van zon, zee en strand.

Disney-prinses

Haar 232.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Allermooiste”, “Prachtpersoon”, “Je bent echt zo mooi!”, “Zo jaloers op jouw outfits”, “Je lijkt net een Disney-prinses”, “Even mooi als de zon”, en “Oh, heel knap”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram