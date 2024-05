Ella Leyers deelt lieflijk moment met zus Dorien, maar dat mocht eigenlijk niet: “Knappe foto!”

Op Instagram pakt Ella Leyers uit met een mooie foto.

Met maar liefst 280.000 volgers doet Ella Leyers het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto met zus Dorien op haar pagina plaatste.

“‘Nee die foto wil ik niet want daar ben ik precies verliefd op u’… HAHA THAT’S RIGHT BITCH @dorienleyers”, voegt Ella Leyers toe. Eigenlijk had zus Dorien dus liever niet dat onderstaande foto gedeeld werd. Maar Ella deed het toch. En dat vinden haar fans duidelijk niet erg!

“Knappe foto!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappe foto”, klinkt het. “Mooi koppel”, grapt een volger. “Super knappe foto van twee toppers van dames”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Ella Leyers juist gedeeld heeft.