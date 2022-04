Miljonairskoppel uit ‘Blind Gekocht’ verontwaardigd over reacties: «Dat vond ik toch een brug te ver»

De deelname van Filip en Caroline aan ‘Blind Gekocht’ heeft een storm aan reacties veroorzaakt op sociale media. Hoewel ze zich verwacht hadden aan kritiek, zijn ze er toch van geschrokken. Al kijken ze uiteindelijk positief terug op hun ervaring.

Een koppel dat een budget van één miljoen euro had om een huis te zoeken in ‘Blind Gekocht’, dat hadden we nog niet eerder gezien in het programma. Filip en Caroline waagden de sprong, al hadden ze er in het begin spijt van. Vooral Caroline zag het aanvankelijk niet goedkomen. Te weinig badkamers, te dicht bij de buren, … Er waren genoeg punten die haar heel wat stress opleverden.

Psychiatrische hulp

Op sociale media werd er dan ook smakelijk mee gelachen. «Arrogant, bekakt, wereldvreemd, ondankbaar», is slechts een greep uit de vele reacties. Maar daar bleef het niet bij, zo vertelt Caroline. «Op een bepaald moment kreeg ik mails van onbekenden. Ze hadden ons e-mailadres opgezocht en schreven me om te zeggen dat ik psychiatrische hulp moest zoeken en dat ik een slechte mama was. Vooral dat laatste vond ik toch een brug te ver. Niemand kan een oordeel vellen over mij op basis van een paar tiental minuten in een televisieprogramma. Toegegeven, achteraf bekeken reageerde ik misschien wat extreem tijdens de opnames, maar alles wat ik wilde was een goeie thuis voor mijn kinderen», klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Opnieuw deelnemen

Toch blikken Filip en Caroline terug op een geslaagd avontuur. Ze zouden het zelfs meteen opnieuw willen doen. «We zeggen volmondig ja. Het was een unieke ervaring waar we – figuurlijk – rijker van zijn geworden. Filip en ik zijn er sterker uitgekomen als koppel en de kinderen zijn heel blij met de nieuwe woning. Door zo veel dichter bij het werk te wonen, zijn we vroeger thuis en kunnen we vaker bij hen zijn. Dat was uiteindelijk toch het opzet van het hele gebeuren. Het was een serieuze rollercoaster, maar we gaan niet meer weg uit dit huis», besluit Caroline.

‘Blind Gekocht’ is elke donderdag om 20u40 te bekijken op Play4.

