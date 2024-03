Miley Cyrus geeft dankwoord in doorschijnende outfit: “Wat een lichaam!” (foto/video)

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus wordt overladen met complimenten op de outfit die ze droeg op De Brit Awards. “Meest sexy vrouw ter wereld!”, is de algemene teneur.

Afgelopen weekend kreeg Miley Cyrus de ‘International Song of the Year Award’ voor haar nummer ‘Flowers’. In haar dankwoord – dat de 31-jarige zangeres deelde op Instagram – liet de 31-jarige zangeres weten dat ze het geweldig vindt dat haar nummer door zoveel mensen gesmaakt wordt. Minstens evenveel aandacht ging echter naar haar doorzichtige jurk, die ze zelf ook extra in de verf zette. “Ik weet dat deze video een beetje kort is, maar ik wilde dat hij bij mijn kleedje paste”, knipoogt ze in de video.

Iconisch

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Eerlijk? Ze is echt een pure godin”, “Jij bent gewoonweg alles, net als je jurk”, “Wat een lichaam!”, “Zo iconisch”, en “Meest sexy vrouw ter wereld!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste video te zien.

Foto: Shutterstock