Karen Damen doet opmerkelijke uitspraak over K3: “Zijn we misschien wel van plan” (video)

Karen Damen heeft vandaag verrassend nieuws gelost op Radio 2. Toen ze de vraag kreeg of er ooit een K3-reünie zou komen, antwoordde ze positief.

Waar is de tijd dat K3 nog bestond uit haar oorspronkelijke bezetting? Wel, van 1998 tot 2009, toen Kristel Verbeke, Kathleen Aerts en Karen Damen samen op het podium stonden. In 2009 werd Kathleen vervangen door Josje en in 2016 was het tijd voor een compleet nieuwe bezetting. Maar stel je voor dat we nog eens een optreden zouden kunnen bijwonen met de oorspronkelijke drie K’s… Wel, dat kan misschien wel binnenkort.

Jeugd herbeleven

In een interview met Radio 2 kreeg Karen Damen die vraag voorgeschoteld. “Die vraag werd mij nu nog nooit gesteld!”, knipoogt ze. “Laat ons zeggen dat we dat misschien ooit wel eens van plan zijn”, klinkt het, al maakt ze duidelijk dat dat nog niet voor dit jaar zal zijn. “Ook niet voor volgend jaar?”, vraagt de radiopresentator. “Dat laat ik volledig in het midden”, antwoordt ze. Verder legt ze uit dat het de bedoeling zou zijn om dezelfde nummers als vroeger te brengen zodat het herkenbaar blijft voor de fans van toen. “Als mensen naar zoiets zouden willen komen kijken, is het om je jeugd te herbeleven, denk ik”, besluit ze.

