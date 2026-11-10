Was er bedrog in het spel bij breuk tussen Metejoor en Celine Van Ouytsel?

De geruchtenmolen rond de breuk tussen Celine Van Ouytsel en Metejoor draait opnieuw op volle toeren. Aanleiding is de nieuwe single van de zanger.

Afgelopen zomer maakten Celine Van Ouytsel en Metejoor bekend dat ze uit elkaar gingen. Hun management liet toen weten dat “de beslissing in alle sereniteit genomen is” en dat “hun toekomstbeelden en persoonlijke wegen helaas te ver uiteenlopen”. Ook voegden ze eraan toe dat “er geen sprake is van ruzie of andere partijen”.

Alles verpest

De nieuwe single van Metejoor doet echter vragen rijzen. “Pas als het over is en jij echt besluit te gaan. Als elke foto wordt gewist, jij en ik niet meer bestaan. We kunnen niet naar links, kunnen niet naar rechts. Eén ding is zeker: jij hebt echt alles verpest. Maar pas als het over is, laat ik jou gaan”, klinkt het. Het gaat uiteraard om een liedje en het is niet duidelijk over wie Metejoor zingt, maar fans weten dat de zanger vaker autobiografische elementen in zijn teksten verwerkt.

Hockeyspeler

De opvallende songtekst doet vragen rijzen over de reden van hun relatiebreuk. Weekblad Story schrijft over geruchten dat de 30-jarige ex-Miss België Metejoor zou hebben bedrogen met Alexander Hendrickx, de 33-jarige tophockeyspeler van de Red Lions. Daarna zou ze alle contact met Metejoor hebben verbroken. Voor die beweringen is echter geen bevestiging.

Gelukkige vrijgezel

Het blijft dus bij geruchten en ook het management van Celine geeft geen verdere duidelijkheid. “Wat de geruchten ook zijn, Celine is nog steeds een heel gelukkige vrijgezel. En ja, we hebben intussen ook gehoord van die nieuwe single van Metejoor en dat ‘Jij hebt alles verpest’-zinnetje. Maar over alles wat in verband staat met Joris geeft Celine geen commentaar, daar blijft ons standpunt hetzelfde”, klinkt het in Story.

Het bewuste fragment uit de nieuwe single van Metejoor:

Hieronder een foto van hockeyspeler Alexander Hendrickx:

Foto: Instagram