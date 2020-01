Na het grote nieuws dat Meghan en Harry besloten hebben om een stap terug te zetten uit het Britse koningshuis, heeft ‘Meghan Markle’ een eigen plekje in het woordenboek gekregen. De betekenis ervan is vrij voorspelbaar…

Enkele weken geleden maakten Meghan en Harry bekend dat ze een stap opzij zetten als vooraanstaande leden van de koninklijke familie. Intussen vertoeft het stel in Canada, waar ze een leven zonder koninklijke verplichtingen willen opbouwen.

Jezelf waarderen

Het nieuws sloeg in als een bom en leverde de 38-jarige hertogin van Sussex een plaats op in het woordenboek: “Meghan Marklen: jezelf en je mentale gezondheid voldoende waarderen zodat je uit een kamer/situatie/omgeving kan stappen waarin je authentieke zelve niet welkom of gewenst is. Persoon A: Waar is Jan? Persoon B: Oh, hij is Gemeghan Markled”, klinkt het.

Dalilla Hermans

Het geestigheidje werd gespot door schrijfster Dalilla Hermans (34), die enkele maanden geleden aangaf niet meer te willen samenwerken met de VRT na een resem incidenten.

