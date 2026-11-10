Wat merk je van 5G in België? Drie voordelen voor je gsm

Je staat op het perron en wil nog snel een aflevering downloaden voor onderweg. Of je probeert na een festival met je vrienden af te spreken aan de uitgang, terwijl iedereen rond je ook naar zijn gsm grijpt. Op zulke momenten kan 5G goed van pas komen. De opvolger van 4G kan meer data tegelijk verwerken en sneller reageren. Hoeveel verschil je merkt, hangt af van waar je bent en wat je met je smartphone doet.

1. Grote bestanden zijn sneller binnen

Een berichtje als ‘ik ben onderweg’ verstuur je op een goede 4G-verbinding al in een oogwenk. Het verschil wordt duidelijker als je een paar honderd megabyte moet downloaden. Denk aan een aflevering in hoge kwaliteit, een update voor een game of offline kaarten voor een weekend in de Ardennen. Met een snelle 5G-verbinding kan die download al klaar zijn voor je trein vertrekt. Bij een goede uploadsnelheid kan ook een video die je doorstuurt sneller aankomen. Controleer wel regelmatig je resterende data bij Mega. Dezelfde video in dezelfde kwaliteit kost evenveel data op 4G als op 5G. Maar als je streamingapp op een snellere verbinding automatisch overschakelt naar een scherper beeld, loopt je verbruik sneller op.

2. Meer ruimte voor drukte op het netwerk

Op een festivalweide of rond een voetbalstadion gebruiken veel mensen tegelijk hun mobiele internet. De ene zet een filmpje online, de andere zoekt een trein naar huis. 5G kan meer gelijktijdig dataverkeer verwerken. Daardoor heb je op drukke plaatsen meer kans dat je route of je digitale ticket vlot laadt. Ook een 5G-netwerk kan op piekmomenten overbelast raken. Download je ticket dus vooraf als dat kan. En wil je weten of je thuis of op je werk goed bereik mag verwachten? Bekijk de dekking per operator en let op het verschil tussen binnen en buiten. Zit je vaak op de trein? Bekijk dan ook de metingen die in passagierstreinen zelf zijn gedaan. Het bereik in een wagon kan immers verschillen van het bereik als je naast het spoor staat. Beide vind je via het BIPT.

3. Minder vertraging bij online gamen en videobellen

Een verbinding kan veel data per seconde doorsturen en toch wat traag reageren. Bij online gamen merk je dat wanneer je op een knop drukt en je personage pas even later beweegt. Bij een videogesprek hoor je het als je door elkaar begint te praten doordat de reactie van de ander vertraagd binnenkomt. 5G kan die reactietijd verkorten. Het bereik, de drukte op het netwerk en de server waarmee je verbonden bent, spelen daarbij ook mee.

Wat heb je nodig om 5G te gebruiken?

Kijk eerst in de instellingen van je gsm of 5G beschikbaar en ingeschakeld is. Controleer daarna of je huidige formule toegang geeft tot 5G. Zoek je een nieuw abonnement, kijk dan naast de prijs ook naar de databundel, de maximale snelheid en de dekking op de plekken waar je vaak komt. Mega vermeldt bijvoorbeeld 5G tot 400 Mbps. Dat cijfer geeft aan welke snelheid de formule maximaal biedt. Wat je op een bepaalde plek haalt, hangt onder meer af van je signaal en hoeveel mensen het netwerk gebruiken. Denk ten slotte aan je eigen verbruik. Voor wie vooral berichten stuurt of thuis op wifi zit, zal de overstap minder opvallen. Kijk je onderweg vaak video’s, gebruik je je gsm als hotspot voor je laptop of speel je online zonder wifi, dan heb je meer aan de extra snelheid en de kortere reactietijd.

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