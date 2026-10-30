Hyndi uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op kritiek: “Ik ben ook maar een mens”

Hyndi heeft voor het eerst sinds de breuk met Vally gereageerd op Instagram. Daarin geeft ze meer uitleg over haar keuze en hekelt ze bepaalde reacties van kijkers.

Hoewel Hyndi en Vally bij het beslissingsmoment besloten om getrouwd te blijven, was daar drie maanden later geen sprake meer van. De voornaamste reden? Het feit dat Vally met een andere vrouw had geflirt toen Hyndi een week op vakantie was. Op sociale media volgde een storm van reacties, waarvan sommige bijzonder hard waren.

Klein stukje van groter verhaal

De 26-jarige psychosociaal begeleidster uit Aarsele licht haar beslissing toe in een uitgebreid Instagrambericht, maar betreurt ook de vele harde reacties. “De afgelopen dagen heb ik heel wat reacties gelezen. En eerlijk? Sommige dingen komen harder binnen dan ik zou willen toegeven. Ik wist dat deelnemen aan Blind Getrouwd betekende dat mensen een mening zouden hebben over mijn verhaal. Dat hoort er ergens bij. Maar ik denk dat je pas echt beseft wat dat betekent wanneer je zelf plots het onderwerp wordt van zoveel meningen, oordelen en soms zelfs haat en dreigementen. Wat jullie op televisie zien, is slechts een klein stukje van een veel groter verhaal. Jullie zien afleveringen van een uur, maar niet alle gesprekken, twijfels, emoties en gebeurtenissen achter de schermen. Niet alles laat zich vatten in een montage of een paar minuten televisie.”

“Ik ben ook maar een mens. Iemand die gevoelens heeft, fouten maakt, twijfelt en soms niet goed weet hoe ze met bepaalde situaties moet omgaan. Ik ben niet perfect en dat hoef ik ook niet te zijn. Soms bescherm je jezelf door muren rond je heen te bouwen, zeker wanneer je in het verleden gekwetst bent geweest. En wanneer je iemand ontmoet bij wie je je veilig begint te voelen, is het niet altijd gemakkelijk om die muren af te breken. Zeker niet wanneer er iets gebeurt waardoor je vertrouwen opnieuw een deuk krijgt en beseft waarom je muren hebt gebouwd.”

Vertrouwen en respect

“Ook over flirten heeft iedereen andere grenzen, en dat is oké. Maar wij waren getrouwd en hadden samen een heel traject doorlopen. Voor mij ging het daarom niet alleen over flirten op zich, maar ook over vertrouwen, respect en wat dat voor mij betekende binnen het engagement dat we samen waren aangegaan. Iedereen bepaalt zelf wat voor hem of haar aanvaardbaar is binnen een relatie of huwelijk. Wat voor de ene persoon geen probleem is, kan voor iemand anders wel een grens overschrijden. En dat mag. Je hoeft je persoonlijke grenzen niet opzij te schuiven omdat anderen er anders over denken. Het is belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf en aan wat voor jou wel en niet aanvaardbaar is.”

“Ik begrijp dat mensen een mening vormen over wat ze op televisie zien. Dat hoeft ook niet altijd dezelfde mening te zijn als de mijne. Maar er is een verschil tussen een mening hebben en iemand persoonlijk aanvallen. Wat ik moeilijk vind, is hoe snel mensen conclusies trekken over iemand die ze eigenlijk niet kennen. Hoe weinig ruimte er soms is voor nuance en hoe gemakkelijk vergeten wordt dat er echte mensen achter het televisiescherm zitten. Je mag kritisch zijn en je mag het oneens zijn met mijn keuzes. Maar haat en dreigementen zijn nooit oké.”

Mens met gevoelens

“Ik deel dit niet om iemand met de vinger te wijzen, empathie/sympathie te krijgen of om iedereen van mijn gelijk te overtuigen. Ik wil gewoon ook mijn kant kunnen laten zien, zonder dat ik me moet verantwoorden voor elk gevoel of elke keuze die ik heb gemaakt. Want achter de beelden die jullie zien, zit een mens met gevoelens, twijfels en een verhaal dat veel groter is dan wat er op televisie verschijnt. Dus oordeel gerust over wat je ziet, maar vergeet niet dat je nooit het volledige verhaal kent. Ik ben ook maar een mens. Discoball out!”, klinkt het.

Foto: VTM