Matteo Simoni kondigt komst van tweede kindje aan met foto’s van zwangere Loredana Falone: “Prachtig!”

Heuglijk nieuws op Instagram!

Acteur Matteo Simoni doet het met meer dan 204.000 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat hij ginds geregeld nieuwe updates uit zijn leven deelt. Dat was wederom recent het geval, toen hij onderstaande foto’s van zijn partner Loredana Falone op zijn pagina plaatste.

Een prachtige bolle buik kondigt een tweede kindje aan. “Numero 2 on the way ♥️”, voegt Matteo Simoni zelf toe. En ook zijn vele fans zijn er als de kippen bij om het koppel proficiat te wensen.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Ooooh, zalig!!! Heel dikke proficiat”, gaat het verder. “Hoera”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.