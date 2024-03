Influencer Steffi Mercie heeft heuglijk nieuws: “Zo blij voor jullie!”

Influencer en TikTok-fenomeen Steffi Mercie heeft samen met haar vriend een huis gekocht. Ze deelde het leuke nieuws op Instagram.

Steffi Mercie (21) is al jaren samen met haar vriend Gerben, maar nu hebben ze een grote stap gezet in hun relatie. Ze hebben sinds gisteren immers een eigen stekje en dat mochten haar 226.000 volgers geweten hebben. “ONS EIGEN PLEKJE!!!”, is het koppel in de wolken.

Felicitaties

Lang duurde het niet vooraleer de eerste felicitaties binnenstroomden. “Oh mijn God, zo leuk! Gefeliciteerd!”, “Schattigste koppel van Vlaanderen”, “Wauw! Zo’n mooi huisje!”, “Jullie gaan daar zoveel leuke momenten beleven, ik voel het nu al”, “Zo blij voor jullie!”, en “Het is jullie zo gegund!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram