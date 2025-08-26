Is Erik Van Looy samen met deze ex-Miss België?

Het lijkt erop dat cupido raak geschoten heeft bij ‘De Slimste Mens’-presentator Erik Van Looy. Hij zou de liefde gevonden hebben bij… Ellen Petri!

’t Is gebeurd! Althans, zo wordt beweerd in de wandelgangen. Erik Van Looy zou een koppel vormen met Ellen Petri, die in 2003 gekroond werd tot mooiste vrouw van het land. Ze was tevens als actrice te zien in Vlaamse series zoals ‘Dubbelleven’, ‘Spitsbroers’ en ‘Witse’. Net als in zijn vorige relaties is er opnieuw een groot leeftijdsverschil tussen de twee: Erik is 63 jaar, Ellen telt 43 lentes. Een leeftijdsverschil van twintig jaar, al hoeft dat uiteraard geen probleem te zijn.

Knipperlichtrelatie

Het is overigens niet de eerste keer dat Erik iets begint met een veel jongere vrouw. Nadat hij en zijn vrouw Nadine in 2014 na een relatie van 26 jaar uit elkaar gingen, vond de goedlachse presentator het liefdesgeluk bij het 17 jaar jongere model Ingrid Parewijck. Het werd een knipperlichtrelatie en in 2022 gingen ze definitief uit elkaar. Nadien had Erik nog een kortstondige relatie met Anouck Lepère, een model dat ook 17 jaar jonger is dan hem. En nu dus Ellen Petri. Wij wensen het koppel alvast veel geluk toe!

Foto: Play4