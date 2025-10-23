HomeNieuwsEntertainmentBab Buelens deelt sensuele vakantiefoto: "Je straalt!"
Bab Buelens deelt sensuele vakantiefoto: “Je straalt!”

Den B.
Door Den B.
Bab Buelens krijgt heel wat complimenten op een zomerse foto die ze postte. “Zo mooi, Babs”, luidt het onder meer.

Bab Buelens en haar man Vincent Banić genieten momenteel van een deugddoende vakantie in Kroatië. De 31-jarige zangeres en voormalige ‘Familie’-actrice deelde op Instagram enkele vakantiekiekjes, met een opvallende openingsfoto waarop ze zwoel in de cameralens kijkt.

Bewondering

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden. “Prachtige foto’s”, “Je straalt!”, “Jullie twee zijn echt fantastisch en zo mooi samen”, “Zo mooi, Babs” en “Knap”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

