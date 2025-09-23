HomeNieuwsEntertainmentLesley-Ann Poppe doet monden openvallen in lingerie: "Adembenemend mooi!" (foto's)
Lesley-Ann Poppe doet monden openvallen in lingerie: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Den B.
Lesley-Ann Poppe heeft enkele opvallende kiekjes gedeeld. “Supermooie en sexy dame”, reageren haar volgers.

Lesley-Ann Poppe vulde haar zondag met een leuke mini-fotoshoot. De 46-jarige zakenvrouw haalde haar meest sexy lingerie boven en poseerde met een stralende glimlach op de zetel. “Nog zo’n zondagse vibe”, glundert ze bij de foto’s.

Ze deelde de kiekjes op Instagram, waar de reacties meteen binnenstroomden. “Prachtige vrouw en mooie lingerie”, “Klassevrouw”, “De mooiste BV”, “Staat je goed”, “Adembenemend mooi!”, “Superknappe en sexy dame”, en “Heel mooi lichaam!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

