We zijn weer aanbeland bij een nieuwe week van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en dat betekent dat er dan ook weer teruggeblikt kan worden op de afgelopen week. Dat doet zender VIER met een compilatievideo van de beste momenten van de jury.

Revelatie van het moment is ongetwijfeld Bockie De Repper. De ‘digital native’ maakt al even furore op onder meer YouTube, maar is nu eindelijk ook bij het grote publiek gekend met zijn droge humor waarmee hij zelfs de jury af en toe lik op stuk geeft.

”Isomo”

Het jurymoment van de afgelopen week gebeurde ongetwijfeld tijdens de aflevering met Jeroom en Sven De Leijer toen de ‘isomo’-mop van die eerste niet meteen begrepen werd door publiek, kandidaten en presentator Erik Van Looy. Toen Sven hem daarop pakte, werd het Jeroom even te veel. Benieuwd of hij zich kan herpakken in de afleveringen van deze week.

Foto: still YouTube ‘De Slimste Mens ter Wereld’ SBS/VIER