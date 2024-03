Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany poseren in de fitness: “Jullie zien er zo goed uit!” (foto)

Samen sporten is leuk!

Dat weten ook Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus. Of dat durven we toch vermoeden, wanneer we even kijken naar de nieuwste Instagram-post van de acteur. Zo zien we het koppel samen poseren in de fitness.

“Proberen de jongere generatie bij te houden 😅🫶”, voegt Louis Talpe zelf toe aan het leuke prentje. En zijn meer dan 190.000 volgers weten het beeld duidelijk te smaken. Dat is te merken aan de vele reacties die te lezen zijn bij het plaatje.

“Jullie zien er zo goed uit!”

Aan positieve commentaren geen gebrek. “Jullie zien er zo goed uit”, klinkt het. “Volgens mij gaat het je best gemakkelijk af 😅”, gaat het verder. “Zo cute samen”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.