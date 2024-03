Beyoncé gaat uit de kleren op Instagram. Fans verdeeld: “Waarom altijd naakt?!” (foto)

Op Instagram weet Beyoncé haar fans weer te verbazen…

Met zo’n 319 miljoen volgers mogen we de zangeres gerust razend populair noemen op het sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Beyoncé met behoorlijk weinig om haar lichaam poseren. Verder maakt ze in de beschrijving reclame voor haar muziek. Vele Beyoncé-fans zijn lovend, al zijn er ook opvallend veel negatieve commentaren te bespeuren.

“Waarom altijd naakt?!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Waarom altijd naakt?”, vraagt iemand zich af. “Moet het zo bloot zijn?”, gaat het verder. Anderen zijn dan juist wél weer positief. “Groot gelijk, geef ze (de haters, red.) maar iets om over te praten”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken waar het juist over gaat, denken we dan…