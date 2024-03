Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ onherkenbaar zonder bril: “Ben jij dit?!” (foto)

Winnie Bogaerts, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft voor heel wat verbaasde reacties gezorgd op Instagram. Ze deelde immers – voor de verandering – een foto waarop ze geen bril draagt.

Wie vier jaar geleden ‘Blind Getrouwd’ gevolgd heeft, maakte kennis met een ontluikende liefde tussen Winnie en Jonah. Typerend voor Winnie was dat ze altijd een bril droeg. En nog steeds, zo zien we op recente foto’s op haar Instagram. Maar gisteren liet ze haar bril even links liggen voor een foto, en dat was haar volgers meteen opgevallen.

Onherkenbaar

Of net niet, want velen hadden in eerste instantie niet eens door dat zij het was. “Je straalt! Ik had je zelfs niet herkend op de foto, moest echt naar je naam kijken”, “Top! Bijna niet herkend zonder bril. Je ogen komen beter uit!”, “Wow, met of zonder bril, altijd mooi! Maar je straalt!”, “Ben jij dit?! Ik herkende je bijna niet. Zo knap!”, en “Super mooie foto, en inderdaad zoals anderen me al voor waren: véél beter zonder bril”, lezen we in de reacties.

Geen lenzen

Inmiddels heeft de 31-jarige mama gereageerd op die comments. Ze verduidelijkt dat het slechts een eenmalig feit was. “Blijkbaar véél beter zonder bril. Hij gaat toch niet verdwijnen hoor jongens, elke dag lenzen is niets voor mij”, knipoogt ze.

Foto: Instagram