Lisa Van Rossem laat zich niet doen na kritiek op zithouding in ‘De Slimste Mens’

Lisa Van Rossem kreeg na haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ heel wat opmerkingen over haar zithouding. Op Instagram bijt ze nu van zich af.

Onlangs was Lisa Van Rossem een van de drie kandidaten in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. De 33-jarige zangeres en zus van Metejoor was haar ietwat nonchalante zelve en kreeg daar achteraf heel wat commentaar op via sociale media. “Op een stoel zitten is nog een beetje moeilijk”, “Wat een clown, hoe die daar zit, echt” en “Ordinaire trien. Wat een houding, dacht zeker dat ze weer in haar slaapkamer zat”, zijn slechts enkele voorbeelden.

Zichzelf niet veranderen

In een Instagrambericht verweert ze zich tegen dergelijke commentaren. “Ik kreeg best wel wat commentaar over mijn zithouding en mijn beperkte elegantie. En ik moet toegeven: elegantie is inderdaad precies niet mijn sterkste kant. Ik ben dus eens goed gaan nadenken over wat ik aan mezelf zou moeten veranderen… En ik ben tot de conclusie gekomen: ik denk dat we vooral onszelf moeten blijven! Met het besef dat dat niet iedereen zijn of haar smaak is. En dat is helemaal oké! Want je hoeft elkaar niet leuk te vinden om vriendelijk en respectvol te zijn”, schrijft ze.

Steun

Haar volgers zijn het volledig met haar eens en steunen haar massaal. “Pfff, niet naar luisteren. Je was jezelf en daar mag je trots op zijn!”, “Ik vind je zalig! De wereld heeft duidelijk meer bangelijke grieten zoals jij nodig!”, “Voilà, zeer onterecht. Je bent een knappe madam met een geweldige stem. Eindelijk eens iemand die gewoon doet en zichzelf blijft, met beide voetjes op de grond” en “Onterecht! Ik vond dit verschrikkelijk om te lezen. Wat een eerlijke, oprechte topmadam ben jij!”, lezen we in de reacties.

Foto: Play