Elodie Gabias toont gesigneerde boezem in ‘De Slimste Mens’: “Mooi, hè?” (video)

Opvallend momentje in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Elodie Gabias kreeg de vraag om haar borsten te signeren en liet het resultaat zien…

Wie woensdagavond ‘De Slimste Mens ter Wereld’ gevolgd heeft, zag dat de jury bestond uit Philippe Geubels en Elodie Gabias. Dat beloofde sowieso een hilarische avond te worden. En dat was ook zo, zeker toen presentator Erik Van Looy aan Elodie vroeg of ze al gekke dingen had meegemaakt met fans.

Grote fan

De 29-jarige influencer antwoordde bevestigend en begon haar verhaal. “Ik moest daarnet naar het toilet en ik ken het hier nog niet zo goed, want ik ben nieuw. Dus ik was naar beneden gegaan, waar ook de toiletten voor het publiek zijn. Ik leg mijn eitje, was mijn handen en ga naar buiten. Daar staat een man op mij te wachten. Hij begint te vertellen: ‘Sinds je deelname vorig jaar ben ik echt fan van jou geworden. Je bent goed bezig.’ Ik vind dat superlief. Dat is heel leuk om te horen. Ik bedank hem, want ik moest door. Dan zegt hij: ‘Mag ik nog één ding vragen? Mag ik alsjeblieft je borsten signeren?’ Ik dacht: voor mij is dat een kleintje. Misschien maak ik die meneer zijn dag wel goed”, vertelt ze.

Liefdadigheidsproject

Vervolgens trekt ze haar trui omhoog en toont ze het resultaat. In grote letters lezen we ‘GEUBELS’ op haar boezem. “Mooi, hè?”, reageert de comedian en presentator droogjes. “Een liefdadigheidsprojectje”, knipoogt Elodie nog.

Foto: Instagram