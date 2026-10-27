Was er bedrog in het spel bij één van de ‘Blind Getrouwd’-koppels?

De trailer voor de reünieaflevering van ‘Blind Getrouwd’ op woensdag bevat enkele verontrustende beelden. Is er sprake van overspel bij één van de koppels?

Zowel Mattias en Marjan, Hyndi en Valentin als Elke en Denzel hebben besloten om getrouwd te blijven. In de reünieaflevering van woensdag komen we te weten hoe de stand van zaken drie maanden na het beslissingsmoment is. Als we de trailer mogen geloven, zit er toch een serieuze haar in de boter. Vooral bij Hyndi, die in tranen naast Valentin zit. “Hij heeft mij heel veel pijn gedaan”, klinkt het.

Dieptepunt

Dag Allemaal had een dubbelinterview met Elke en Hyndi. Wanneer hen gevraagd wordt naar hun absolute hoogte- en dieptepunt van het ‘Blind Getrouwd’-avontuur, voelt Hyndi zich volgens de journaliste ongemakkelijk. Of er iets gebeurd is, laat Hyndi in het midden. “Daar ga ik me niet over uitspreken, maar tussen Vally en mij is er na het beslissingsmoment een pijnlijk dieptepunt gevolgd. Daar ben ik mezelf even verloren”, zucht ze.

Gerucht

Dag Allemaal schrijft tevens dat de redactie in augustus een gerucht opving dat er bij één van de koppels bedrog in het spel was. Of dat écht zo was, komen we woensdagavond mogelijk te weten.

‘Blind Getrouwd, de reünie’ is te bekijken op woensdag 28 oktober om 20.35 bij VTM.

Foto: VTM