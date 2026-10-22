Viktor Verhulst verklapt wanneer hij en Sarah Puttemans officieel een koppel werden (video)

Viktor Verhulst is inmiddels zes jaar samen met Sarah Puttemans. In een podcast legt hij uit wanneer hun relatie precies begon.

Viktor Verhulst doet zijn verhaal in de Play-podcast ‘Vik & Gert’, waarin hij met zijn vader Gert over alledaagse dingen praat. “Ik had een jubileum te vieren. Ik was zes jaar samen met Sarah”, steekt hij van wal. “Maar wat is er op 10 oktober, zes jaar geleden, gebeurd? Heeft toen de eerste kus plaatsgevonden?”, vraagt Gert zich af.

Love Island

Vervolgens onthult de 32-jarige presentator en dj enkele details. “Ik had net ‘Love Island’ gedaan. Ik was zes weken weggeweest. Toen kwam ik terug en sinds die dag zijn we officieel een stel”, klinkt het. “Jullie hadden elkaar daarvoor al leren kennen?”, plaagt Gert hem een beetje. “Je bent met twee in zo’n verhaal. Wie weet wil mijn wederhelft niet dat ik onze hele relatie blootgeef”, reageert Viktor.

Geestige Gert

Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. “Gert is zo’n iconische man! Ik hou echt van die subtiele steken die hij soms uitdeelt”, “Viktor weet dat echt wel!” en “Hahaha, Gert, die man is grappig!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Play