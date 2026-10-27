Valerie De Booser poseert met dochter Zita: “Wat hebben jullie toch goede genen!” (foto)

Valerie De Booser heeft een prachtige foto gedeeld naar aanleiding van de verjaardag van haar dochter. “Helemaal haar mama”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen zondag blies Zita Wauters 22 kaarsjes uit. Tijd voor feest, dus! Of voor een leuke foto met de mama. Valerie De Booser postte op Instagram alvast een kiekje waarop ze Zita dicht tegen zich aan houdt. “22 jaar met jou. Een leven lang van je houden. Gelukkige verjaardag, mijn meisje. Ik zie je ontzettend graag, Zita!”, schrijft ze erbij.

Felicitaties

In de reacties wordt Zita overspoeld met felicitaties. “Gelukkige verjaardag! De dochter is even mooi als de moeder. Wat hebben jullie toch goede genen!”, “Gefeliciteerd met je knappe dochter!”, “Proficiat, Zita! Kijk eens naar jou! Je straalt net als je mama!”, “Prachtige foto!” en “Helemaal haar mama… Gelukkige verjaardag, mooie meid!”, lezen we onder meer.

Foto: Instagram