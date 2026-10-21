Jutta Leerdam straalt in bikini op het strand: “Je bent echt ongelooflijk mooi!” (foto’s)

Jutta Leerdam geniet met volle teugen van het zonnige eilandleven. Dat levert enkele prachtige vakantiekiekjes op!

De Nederlandse schaatsster verblijft regelmatig in Puerto Rico, waar haar verloofde Jake Paul een woning heeft. Op Instagram geeft de 27-jarige blondine haar volgers een inkijkje in haar leven op het tropische eiland. En daar horen natuurlijk ook de nodige strandfoto’s bij!

Luipaardprint

Op de beelden poseert Jutta onder meer in een opvallende bikini met luipaardprint. Daarover draagt ze een los, lichtblauw hemd. Met een grote zonnebril en een bandana in haar haren maakt ze haar zomerse look helemaal af. “Een dagje uit mijn eilandleven”, schrijft ze bij de foto’s.

Schoonheid

Haar volgers zijn alvast onder de indruk. “Je bent echt ongelooflijk mooi!”, “De mooiste vrouw ter wereld!”, “Wat een schoonheid!”, “Prachtige foto’s, meid. Geniet van het leven!”, “Wat een heerlijk leven! Geniet er maar lekker van” en “Zo mooi! Wat een genot!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram