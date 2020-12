Linde Merckpoel en haar vriend Jef zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. Dat kondigde ze aan op Instagram.

“Mooiste, liefste lichtpunt in dit gekke jaar. Ons hart loopt over van liefde voor jou”, kondigt de 36-jarige voormalige Studio Brussel-presentatrice de geboorte van haar dochtertje Cleo aan. Het meisje werd geboren op 11 december.

Geen roze wolk

Linde was de afgelopen maanden erg openhartig over haar zwangerschap. In tegenstelling tot vele vrouwen ervaarde zij die typische roze wolk met momenten als een donderwolk. “Ja, de baby is gepland en uiteraard verlangen Jef en ik naar dat kindje, maar op dit moment overheerst het gevoel dat ik vooral veel moet afstaan. ‘Je krijgt er veel voor terug’, verzekert iedereen, maar ik kan me daar nog niets bij voorstellen. Het klinkt erg, maar ik ben echt in de rouw geweest over wat ik mogelijk allemaal zal moeten opgeven. Ik voel me vooral een drager, eigenlijk. Een recipiënt. Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet”, klonk het in De Standaard.

Parasietje

Ook met het feit dat ze op korte tijd zo snel was bijgekomen, had ze het moeilijk. “Ik schaam me er wel een beetje voor dat ik daar zo mee inzit, maar eigenlijk vind ik het echt niet leuk dat mijn lijf niet meer van mij is, maar van dat kleine parasietje erin. (lacht) Sinds kort beweegt de baby. Je hebt van die mutti’s die dat een magisch moment vinden, maar voor mij was het superscary – net een scène uit ‘The Gremlins’”, aldus Linde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Linde Merckpoel (@lindemerckpoel)

Het bericht Linde Merckpoel bevallen van eerste kindje: “Mooiste lichtpunt in dit gekke jaar” (foto) verscheen eerst op Metro.