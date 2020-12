De meeste foto’s op Instagram zijn het beste exemplaar uit een grotere reeks. Dat bewijst Laura Lieckens op hilarische wijze met een aantal foto’s van op vakantie.

De 28-jarige interieurarchitecte schrijft op Instagram dat ze momenteel kampt met een snotvalling en nostalgisch terugkijkt naar betere tijden. Toen ze in Ibiza ging snorkelen, bijvoorbeeld.

Vertekend beeld

Op die vakantie nam ze een leuke bikinifoto, maar om tot die foto te komen, doorliep ze enkele minder flatterende kiekjes. Dat is echter gewoon de realiteit, en die boodschap geeft ze maar al te graag mee. “Sociale media geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid! Swipe om te zien dat 90 procent van de foto’s die iemand trekt niet perfect is. Bij mij is dat zelfs 95 procent. Maar ik ben gelukkig. Veel liefde voor iedereen in deze koude en donkere tijden”, klinkt het.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Blind Getrouwd 2020 (@lauralieckens)

Het bericht Laura uit ‘Blind Getrouwd’ toont realiteit achter bikinifoto verscheen eerst op Metro.